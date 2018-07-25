وفد سعودي يبحث تنشيط التجارة والاستثمار مع إقليم كردستان

المصدر: بغداد - البيان

اتفقت حكومة كردستان، مع وفد سعودي يزور الإقليم حالياً، على عدة نقاط بشأن فرص العمل والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم، أنّ الطرفين تباحثا في فرص العمل والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في جميع المجالات بإقليم كردستان، مشيراً إلى أنه تمّ تسليط الضوء على المجالات التي تهم الجانبين كالصناعة والزراعة والسياحة، واتفق الجانبان على اتخاذ إقليم كردستان كخطوة أولى، مركزاً لبدء النشاط التجاري والاقتصادي والعمل والاستثمار في جميع أنحاء العراق. وأوضح البيان أنه تم التأكيد على ضرورة بدء الرحلات الجوية المباشرة بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية، وفتح مصرف سعودي في الإقليم، والاتفاق على عقد مؤتمر في كردستان أو السعودية، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والجهات الحكومية وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.

وأعرب رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، عن دعم حكومة الإقليم وتقديمها التسهيلات للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال السعودية في إقليم كردستان، وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإقليم كردستان وبين المملكة العربية السعودية، آملاً أن يشهد المستقبل القريب خطوات عملية لتنمية هذه العلاقات بين الجانبين.