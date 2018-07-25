«مجلس البصرة»: التدافع وراء مقتل المتظاهرين

المصدر: بغداد - البيان

وصف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عبدالجبار الساعدي، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، بعدم الحيادية، لاتهامه القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وقال الساعدي، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، لم يكن حيادياً، وأنه وصف الأحداث التي جرت في البصرة بالنظر إليها من طرف واحد، متغاضياً عن سير التظاهرات الحقيقية، موضحاً أن «القوات الأمنية لم تتعمد القتل، بالرغم من وقوع أربع حالات، نتيجة تصادم وتدافع مع المتظاهرين بطرقٍ غير مقصودة، إثر استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع فقط». وأشار الساعدي، إلى أنّ التحقيقات جارية حالياً حول ملابسات الأحداث التي تسبّبت بمقتل أربعة متظاهرين سقطوا «عن طريق الخطأ»، ولم يكن فعلاً متعمداً.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن إطلاق مبادرة التدريب المهني، للباحثين عن فرص عمل، استجابة لمطالب المتظاهرين. ووجّه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي السوداني، مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، باستنفار طاقاتها لاستيعاب الباحثين عن العمل، من خلال توفير المستلزمات اللوجستية وتهيئة المدربين، لإقامة دورات وفق رؤية مهنية تتناسب مع طبيعة كل محافظة.

تدريب

وقال وزير العمل في بيان، «إن خلية الأزمة في مجلس الوزراء وافقت على تخصيص 4 مليارات دينار استجابة لمقترح الوزارة، منح المتدربين ضمن المراكز التدريبية مبلغ 10 آلاف دينار عن كل يوم تدريب»، أي ما يوازي الحد الأعلى لرواتب تقاعد الصحفيين.

وأضاف: «سيجري العمل بالاقتراح ابتداء من الدورات المقبلة»، مشدداً على ضرورة استنفار مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات البالغ عددها 38 مركز تدريب لاستيعاب نحو 41 ألف متدرّب. وأشار السوداني إلى أنّه سيتم تخصيص مبلغ 400 مليون دينار لتوفير المستلزمات اللوجستية، وأنّ الهدف هو من أجل امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر في البلاد.

تقليص

كشف وزير النفط، جبار اللعيبي، عن تقليص معدل العمالة الأجنبية في أغلب الشركات النفطية العاملة في البلاد إلى 16 في المئة فقط. وأكّد الوزير العراقي تخصيص نحو 600 درجة وظيفية لعائلات الشهداء في محافظة البصرة.