التحالف يجبر طائرة «مخالفة» للصليب الأحمر على الهبوط

المصدر: الرياض - وكالات

أجبرت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أمس طائرة للصليب الأحمر الدولي على الهبوط في مطار جازان، بعد قيامها بتغيير مسارها الجوي دون إذن.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، أن طائرة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي قامت بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي، مما أدى إلى تعريض الركاب والمجال الجوي للخطر.

وقال الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: «قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي».

وأشار إلى أن الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غير المسار الجوي المحدد لها والانحراف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي، حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات.

وأضاف المالكي، أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها بالهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان.

وتابع: «يعلن التحالف من منطلق حرصه على تطبيق وسائل السلامة أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران، وتم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم 4، وليؤكد حرصه على أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف لسلامة المجال الجوي وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملين بالمجال الإنساني».