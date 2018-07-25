دعم سعودي للسلطة الفلسطينية

المصدر: رام الله ـ وكالات

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أهمية الدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية، بعد تقديم المملكة مساهمة مالية لمساعدة ميزانية السلطة الفلسطينية.

وشكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، المملكة على توفيرها 80 مليون دولار، تمثل مساهمة المملكة في دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية. وقالت الرئاسة: «نؤكد متانة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي الشقيقين وقيادتي البلدين والرئيس محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، معربة عن تقديرها لدور السعودية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت أنها تواجه أزمة مالية حادة، بسبب نقص التمويل الخارجي، فضلاً عن حجب أميركا مساعداتمالية للسلطة الفلسطينية.