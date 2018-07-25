مقتل 13 متطرّفاً شمالي سيناء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إن قوات الأمن المصرية قتلت 13 متطرّفاً مشتبهاً فيهم بتبادل لإطلاق النار في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المشتبه فيهم قُتلوا في منزل تحت الإنشاء كانوا يستخدمونه مخبأ لهم، بعد أن بادروا بإطلاق النار تجاه قوات الأمن.

وعثرت قوات الأمن بحوزة المسلحين القتلى على أربع بنادق آلية وبندقيتي خرطوش وثلاث عبوات ناسفة مُعدة للتفجير، إضافة إلى كميات من الذخائر. ولم تحدد الوكالة هوية المشتبه فيهم.

ولم يتحدث التقرير عن سقوط إصابات في صفوف قوات الأمن. القاهرة - رويترز