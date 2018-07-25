الزياني يشيد بالدعم الإماراتي للعمل الخليجي المشترك

المصدر: ■ الرياض - وام

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون مجلس التعاون، السفير أحمد البلوشي.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للدعم والمساندة التي تتلقاها الأمانة العامة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتوجيهات من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لرفد جهود الأمانة ومساعيها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب لتطوير الأداء الإداري والفني في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الخيرة التي يسعى مجلس التعاون إلى بلوغها.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والسبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون في كل ما من شأنه تعزيز الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة، لتحقيق مزيد من التكامل والترابط، والدفع بمسيرة مجلس التعاون قدماً إلى الأمام.

وقد شارك الزياني والسفير أحمد البلوشي في حضور العرض الذي قدّمه المختصون في الأمانة العامة بشأن الجهود المبذولة في تطوير العمل الإداري والفني، من خلال الأتمتة والأرشفة وتقنية المعلومات وأنظمة الجودة والتميز والدورات التدريبية المتخصصة.