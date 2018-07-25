"التحالف" يجبر طائرة للصليب الأحمر على الهبوط في مطار جازان

المصدر: وام

"التحالف": طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي تعرض المجال الجوي و الركاب المسافرين على متنها للخطر

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية أنه في تمام الساعة "13:00" من بعد ظهر اليوم قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غير المسار الجوي المحدد لها وانحرف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي، حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات.

وأوضح المالكي أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات من دون جدوى وتم إجبارها على الهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان في تمام الساعة "14:16".

وأعلن التحالف من منطلق حرصه على تطبيق وسائل السلامة أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران وتم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم "4"، و أكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف كان لسلامة المجال الجوي و طاقم الطائرة و الركاب العاملين بالمجال الإنساني.