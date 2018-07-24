قوات التحالف العربي تدمر زورقا مفخخا للحوثيين في الساحل الغربي لليمن

المصدر: وام

تمكنت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من تدمير زورق مفخخ لميليشيات الحوثي الموالية لإيران قرابة الساحل الغربي لليمن كانت الميليشيات تستهدف استخدامه في تنفيذ عمليات إرهابية بإحدى أهم ممرات الملاحة الدولية و التجارة العالمية في البحر الأحمر.

ودأبت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تهديد واستهداف حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر و مضيق باب المندب بشكل دائم في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية وتأكيدا على طبيعتها الإرهابية والعدائية لأبناء الشعب اليمني إلا أن قوات التحالف العربي تقف لانتهاكاتها كافة بالمرصاد.

وتواصل القوات البحرية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذ عمليات رصد دقيقة للممارسات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر لمواجهة تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية والتصدي لها وخاصة أن عناصر الحوثي تقوم باستخدام الزوارق السريعة المفخخة إضافة إلى زرع الألغام البحرية و بشكل عشوائي على الشريط الساحلي الغربي لليمن ليمثل ذلك انتهاكا صارخا لكل القوانين و الأعراف الدولية التي تجرم تلك الممارسات الإرهابية .

كما تلعب قوات التحالف العربي دورا محوريا في تأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم من تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة البواخر التجارية و ناقلات النفط بالزوارق السريعة المفخخة والألغام البحرية والتصدي بحزم لمحاولاتهم اليائسة لفرض سيطرتهم على حركة الملاحة البحرية.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تتخذ من ميناء الحديدة قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الشريان التجاري الاستراتيجي لدول العالم كونه يقع في منطقة استراتيجية شديدة الأهمية والذي يشكل تحريره ضربة قاضية للميليشيات التي دأبت على استخدامه منذ بدء مخططها الانقلابي لجميع الأعمال غير المشروعة و قطع شريان إمدادها بالأسلحة مع ما تعنيه استعادته من تحقيق أمن الملاحة و تجفيف منابع التهريب لعناصر الميليشيات .

كما ساهم تحرير معسكر العمري الواقع شرقي مدينة ذوباب مركز مديرية باب المندب غربي محافظة تعز في تبديد آمال ميليشيات الحوثي و السيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب كون المعسكر يربط بين 3 مديريات على الساحل الغربي لليمن هي باب المندب و الوازعية والمخا والذي بدوره يمثل مركزا للقوات المسؤولة عن حماية مضيق باب المندب على المنفذ الجنوبي لممر الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر .