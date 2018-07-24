قمة سعودية إريترية تستعرض أحداث المنطقة

المصدر: ■جدة - وكالات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة، أمس، جلسة مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وجرى خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ود. مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الوزير المرافق، ود. عبدالله بن سلطان الشريف القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة السعودية لدى إريتريا.

وحضرها من الجانب الإريتري، عثمان صالح محمد وزير الخارجية، ويماني فبراب ولدي المستشار الخاص للرئيس الإريتري، وأمين حسن مدير مكتبه.

وفي سياق متصل، بحث وزيرا خارجية السعودية وإريتريا خلال اجتماعهما، أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء هذا الاجتماع في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس أسياس أفورقي للمملكة.