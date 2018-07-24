الأمم المتحدة: الإمارات أكبر مانح مساعدات لليمن

المصدر: Ⅶ الرياض - البيان، وكالات

أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، أن دولة الإمارات هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لليمن خلال العام الجاري.

وقال لوكوك في تصريح صحافي إنه أجرى «نقاشاً ممتازاً» حول اليمن مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لافتاً إلى أن خطة الإغاثة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم.

وأوضح أن المساعدات المقدمة للخطة ساعدت في إيصال الطعام إلى 7.5 ملايين شخص كل شهر، وإيصال المياه إلى 6.3 ملايين شخص شهرياً بفضل التمويل السخي.

وأكد مسؤولون في التحالف العربي خلال اجتماع عقد بالرياض مع لوكوك أن رفض ميليشيا الحوثي الحل السياسي يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ودعوا إلى أن تكون كل الموانئ والمطارات والمعابر البرية تحت سيطرة الشرعية.

ميدانياً، أطلقت المقاومة اليمنية المشتركة عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية التحيتا في الحديدة، في وقت ألقت طائرات التحالف منشورات على مدينتي زبيد والحسينية التابعتين للمحافظة، بشرت فيها أهالي الساحل الغربي بالاستقرار والتنمية فور استكمال التحرير، فيما سيطر الجيش اليمني نارياً على مديرية باقم في صعدة.