غوتيريس: حزب الله يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على ممارسة سيادتها

المصدر: واشنطن - وكالات

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ ​حزب الله​ بـ«تقويض» قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها. وأوضح خلال جلسة المشاورات المغلقة حول تقريره بشأن تنفيذ ​القرار 1701​ في ​مجلس الأمن​، أنه «لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل».

ويتضمن التقرير تقييماً شاملاً لقرار ​مجلس الأمن​ رقم 1701 ويغطي الفترة ما بين 1 مارس و 20 يونيو الماضيين.

وأعرب مجلس الأمن عن تطلعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة.