قرقاش: انقلب السحر على الساحر

المصدر: دبي-البيان ـ لندن - سعيد جوهر،وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في معرض تعليقه على التظاهرات واللافتات المنددة بزيارة أمير قطر إلى بريطانيا، أنها تكشف مأزق الدوحة، وانقلاب السحر على الساحر، مشدداً على أن مصير خطاب التناقضات القاع، وأن ثمن سياسة الغدر باهظ للغاية.



وقال قرقاش في تغريدات بحسابه على «تويتر»: «ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا، لا يسعنا إلا أن نقول، انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبنى الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان، والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرّف والإرهاب».



وأضاف معاليه: «للأسف قطر غيّرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها، أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيداً عن الاحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة، كما عانى جيرانها من ممارساتها».



وختم معاليه بالقول: «مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديمقراطية، وأنت لم تخض انتخاباً يتيماً؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة، وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك اكتشف متأخراً أن ثمن سياسته الغادرة باهظ للغاية».





تظاهرات ولافتات تندد



وتجمع معارضون قطريون وناشطون من منظمات المجتمع المدني، امس، خارج مبنى البرلمان البريطاني في ويست منسىيستر لايصال صوتهم ضد انتهاكات حقوق الانسان في قطر التي وصفوها بالدولة البوليسية.

واكد المناهضون لزيارة امير قطر تميم بن حمد ال ثاني للندن انهم سيكشفون للرأي العام الدولي في مؤتمرات مقبلة حجم الانتهاكات التى تُمارس ضد اصحاب الآراء الحرة والمعارضين للنظام السياسي في قطر.



ورفع المحتجون لافتات رافضة لزيارة تميم إلى لندن، مرددين هتافات تستنكر التدخل القطري السافر في شؤون البلدان العربية، ودعم قطر لجماعات الإرهاب، التي جلبت الخراب بالعديد من البلدان العربية. كما حملوا لافتات عليها صور أمير قطر ووالده، عليها علامة «إكس»، تنديداً بجرائم النظام القطري وممارساته الداعمة للإرهاب.



وجاء في طلب المنظمين للوقفة الاحتجاجية، الذي تم تقديمه إلى الأمن البريطاني، وحصلوا بموجبه على الموافقة، أن أمير قطر يدعم مالياً وسياسياً وإعلامياً، تنظيم القاعدة وداعش وحزب الله والإخوان، وغيرها من التنظيمات والأفراد الإرهابيين.



وأوضح المنظمون في الطلب، أن بريطانيا تستقبل أمير دولة بوليسية، تنتهك الحريات الأساسية لمواطنيها، وتلقي بأصحاب الآراء الحرة في المعتقلات، وتعرضهم للتعذيب الوحشي، ومختلف الممارسات المهينة للكرامة البشرية، ولا تحترم حقوق العمال الوافدين وإنسانيتهم، ما أدى بالفعل إلى وفاة الآلاف من العمال الأجانب.



كما أرسلت منظمات حقوقية دولية، رسالة إلى الحكومة البريطانية، أول من أمس، لحضها على التركيز على قضية حقوق الإنسان، ووقف انتهاكات الدوحة وتمويل قطر للإرهاب الـــعالمي، تزامناً مع زيارة تميم بن حمد إلى لندن. وجاءت الرسالة موقَّعة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقـــوق الإنسان، والرابـــطة الخليجية للحقوق والحريات، حيث تم توجيهها إلى وزارة الخارجية البريطانية، بهدف حثها على التركيز على قضـــية حقــوق الإنسان في قطر.



عاصفة دبلوماسية



ويواجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عاصفة دبلوماسية قبل وصوله إلى لندن، بعد كشف هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تفاصيل فضيحة دعم بلاده للإرهابين في العراق.



ووثقت تحقيقها الاستقصائي بمجموعة رسائل نصية، واتصالات هاتفية لوزيرِ خارجية قطر، وسفيره في العراق، بدفع أكثر من مليار دولار لأشخاص وجماعات على لائحة الإرهاب في أميركا، من أجل تحرير رهائن قطريين.



وتنتشر لوحات إعلانية إلكترونية في شوارع لندن، تتساءل فيها المعارضة القطرية عن استقبال الحكومة البريطانية لتميم بن حمد، إذا ما كان بلده يمول جماعات إرهابية. وتحض اللوحات، الحكومة على عدم تغليب مصالحها الاقتصادية مع قطر.