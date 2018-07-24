الدوحة نحو تشريع قانون دائم للمثليين

المصدر: لندن - وكالات

أكدت منظمة العفو الدولية أنها ستلزم أمير قطر خلال زيارته إلى لندن بإعلان قانون المثلية في دولته كتشريع قانوني دائم، وليس مقتصراً على فترة كأس العالم فقط، في وقت عبّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، أمس، عن استنكارها لموافقة وقبول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، برئاسة علي بن صميخ المري والحكومة القطرية، على شرط منظمة الفيفا، بأن تعلن بشكل رسمي واضح أنها تقبل «المثليين»، مطالبة السلطات القطرية باحترام الدين الإسلامي والدستور والقيم والعادات في المجتمع القطري.

وأكدت المنظمة أن قطر تعهدت بألا تمارس أي تمييز ضد المثليين خلال مباريات كأس العالم بالدوحة 2022.

وقالت المنظمة العربية إن هذه الموافقة ستلزم قطر رسمياً وعلنياً بالسماح للمثلـــيين ليس فقط أثناء كأس العالم، وإنما كتشريع قانوني دائم.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا أن عدداً من منظمات المثلية الدولية شكرت علي بن صميخ المري والحكومة القطرية، على السماح للمثليين بالمشاركة في مباريات كأس العالم بالدوحة 2022.

وطالبت المنظمة المدعو علي المري ولجنته الحكومية والسلطات القطرية باحترام الدين الإسلامي والدستور والقيم والعادات في المجـــتمع القطري ورفضه التام للمثلية.

يأتي ذلك في وقت أكدت منظمة العفو الدولية أنها ستلزم أمير قطر خلال زيارته إلى لندن بإعلان قانون المثلية في دولته كتشريع قانوني دائم، وليس مقتصراً على فترة كأس العالم فقط.