دسائس قطرية لتوتير العلاقات بين القاهرة وطرابلس

المصدر: طرابلس، القاهرة - وكالات

كشفت مصادر ليبية رفيعة عن أن مؤسسات أمنية رصدت مخططاً تقوده جماعة الإخوان الإرهابية وبتنسيق كامل مع قطر لإطلاق حملة من الشائعات والأكاذيب بهدف الوقيعة بين مصر وليبيا.

وأشارت المصادر بحسب «العين الإخبارية»، إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اجتماعات ونشاطات الإرهابي محمد عماري، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، لشن حملة إعلامية عبر منصات قطرية وأخرى تابعة لجماعة الإخوان في مسعى لـ«شيطنة» الدور المصري في ليبيا الذي يساند ويدعم دحر التنظيمات الإرهابية. ويعد محمد عماري أحد تلاميذ الإرهابي يوسف القرضاوي، ولعب دورا كبيرا في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في ليبيا، كما كان حلقة الوصل في توفير المال والسلاح للإرهابي إبراهيم الجضران الذي قاد عملية الهجوم الأخير على منطقة الهلال النفطي.

وأوضحت المصادر أن سلسلة من الشائعات والأكاذيب بدأت بالفعل تظهر على حسابات تابعة للتنظيمات الإرهابية في ليبيا منذ يومين كتمهيد للحملة التي يجري إعدادها حاليا عبر فضائيات تنظيم الحمدين الداعم للخطاب الإرهابي ضد الدول الداعمة للجيش الوطني الليبي.

وحذر مراقبون للشأن الليبي من الدور الخبيث الذي تقوده قطر عبر أبواقها الإعلامية والسياسية في ليبيا لتشويه صورة الرباعي العربي حول موقفهم المعتدل من الأزمة الليبية.

وأكدوا أن «تنظـــيم الحمدين» يستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي عبر لجانه الإلكترونية للتطاول على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وبث أكاذيب وشائعات لتشويه صورة هذه البلدان الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وهي الاستراتيجية التي تعارض الأجندة القطرية التي ترعى الإرهاب ومخــــططات الدم في المنطقة.