هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية جنوبي الصومال

المصدر: مقديشو- أ.ف.ب

هاجم مسلحون مدجّجون بالسلاح ينتمون على الأرجح لحركة الشباب المتطرّفة، أمس، قاعدة عسكرية جنوبي الصومال، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، وفق ما أفاد مسؤول عسكري.

وأفادت مصادر عسكرية في المنطقة، بأن الهجوم استهدف قاعدة بار- سانغوني العسكرية، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال كيسمايو عاصمة الإقليم. وهاجم المسلحون نقطة تفتيش بسيارة مليئة بالمتفجرات قبل مهاجمة القاعدة، حيث تبادلوا إطلاق النار مع الجنود لأكثر من ساعة. وقال القائد العسكري محمد بيلي، إن متمردي الشباب هاجموا قاعدة بار- سانغوني العسكرية هذا الصباح ووقع قتال عنيف.

وأضاف أن القوات الصومالية المسلحة صدّت المهاجمين، لكن وقعت إصابات في صفوف الطرفين خلال المواجهة المسلحة، مردفاً: «ليس لدينا العدد الدقيق للقتلى، لكن حتى الآن قد يكون أكثر من 10». وأفاد عدد من الشهود في القرى المجاورة بوقوع انفجار كبير تبعه إطلاق نار مستمر. إلى ذلك، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي آدم إسحاق علي أن قوات الأمن قتلت 87 من أعضاء حركة الشباب بعدما اقتحموا القاعدة.