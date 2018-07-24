إسرائيل ترفض بقاء القوات الإيرانية على مسافة 100 كم من حدودها

المصدر: دمشق - البيان، وكالات

رفضت إسرائيل عرضاً روسياً بإبقاء القوات الإيرانية في سوريا على بعد 100 كيلومتر من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل، بعدما تسبّب انطلاق قذائف داخل سوريا في تفعيل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قضية الوجود الإيراني قرب الحدود أثيرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووفد روسي زائر برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وأضاف المسؤول أن نتانياهو قال للافروف: "لن نسمح للإيرانيين بترسيخ وجودهم حتى على بعد 100 كيلومتر من الحدود".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل، بعدما تسبّب انطلاق قذائف داخل سوريا في تفعيل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إنّ الصافرات التي أُطلقت في شمال إسرائيل ناتجة عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا، مضيفاً: «بناء على ذلك، تم إطلاق صاروخَيْ اعتراض في مواجهة القذائف». تعذّر إجلاء

إلى ذلك، أعلن مصدر في الحكومة الكندية أنّ الأوضاع الميدانية حالت دون إجلاء دفعة ثانية من عناصر الخوذ البيضاء وعائلاتهم من سوريا إلى الأردن عبر إسرائيل. وأوضح المصدر أنّ هذه الدفعة لا تزال عالقة في سوريا، وليس معروفاً ما إذا كان بالإمكان تنفيذ عملية إجلاء جديدة لإخراجها عبر إسرائيل إلى الأردن، مشيراً إلى أنّ الوضع الميداني لا يزال حذراً.

غضب سوري

على صعيد متصل، ندّد النظام السوري بعملية الإجلاء، ووصفها بأنّها «عملية إجرامية». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ ما أسماها العملية الإجرامية التي قامت بها إسرائيل وأدواتها في المنطقة، فضحت الطبيعة الحقيقية لتنظيم ما يسمى الخوذ البيضاء، الذي قامت سوريا بالتحذير من مخاطره. عودة لاجئين

في الأثناء، أفاد تقرير إخباري بأن دفعة جديدة تضم 850 من النازحين السوريين ستغادر لبنان عائدة إلى سوريا. وذكرت مصادر مقرّبة من النظام أن الدفعة الجديدة التي ستغادر لبنان هي الأكبر من بين أربع دفعات من النازحين العائدين، لافتة إلى أنّ عودة هذه الدفعة إلى سوريا ستكون عبر معبر الزمراني شرق لبنان، وأنها تندرج في إطار العودة الطوعية.

وكان لبنان قد طالب المجتمع الدولي بالمساعدة على عودة النازحين إلى بلادهم، ودعا رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، الولايات المتحدة إلى المساعدة في تأمين عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في بلادهم.

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أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دراسة حديثة تناولت حقيقة دعم إسرائيل للجماعات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش. وأكد المرصد أن الدراسة رصدت سبعة أدلة تشير إلى تورط إسرائيل في دعم تنظيم داعش بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضحت الدراسة أن طرق وآليات دعم تل أبيب لداعش تتنوع، منها معالجة المقاتلين الجرحى بالمستشفيات العسكرية الإسرائيلية بالجولان، وشراء النفط من داعش عبر شبكة من الوسطاء، وبيع السلاح الإسرائيلي إلى التنظيم.

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قال الجيش اللبناني، إنه قتل شخصاً يشتبه أنه تاجر مخدرات، وسبعة أشخاص آخرين، خلال مداهمة بشمال شرق البلاد، أمس. وأفاد بيان للجيش اللبناني بأنّ جنوده تعرضوا لإطلاق نار من مجموعات مسلّحة خلال عملية المداهمة التي وقعت بالقرب من بلدة بريتال القريبة من الحدود مع سوريا. وأضاف البيان أنّ عناصر القوة اضطروا إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل ثمانية مسلحين وتوقيف 41 شخصاً آخرين.