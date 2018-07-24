الكويت تقدم مساعدات عاجلة لقطاع الكهرباء في العراق

المصدر: الكويت - وكالات

قدمت الحكومة الكويتية مساعدات عاجلة إلى العراق، في ضوء الظروف الصعبة، التي تواجهها مدينة البصرة وعدد من المدن العراقية، بسبب النقص الحاد في الكهرباء.

ووجه أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بتقديم المساعدة العاجلة للعراق، الذي يشهد منذ أيام موجة احتجاجات مستمرة على تردي الخدمات.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، محمد بوشهري، إن أمير البلاد اتخذ هذا القرار في ضوء الظروف الصعبة الراهنة، التي يواجهها الأشقاء في العراق والمتمثلة في جانب منها بنقص حاد في الكهرباء. وأوضح بوشهري أن وزارة الكهرباء والماء قامت بالتبرّع بعدد 17 مولداً كهربائياً متنقلاً بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو واط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها البصرة العراقية.