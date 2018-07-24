عملية أمنية لتطهير صحراء الأنبار من «داعش»

المصدر: بغداد - البيان

بدأت قوات أمنية مشتركة، تنفيذ عملية تطهير واسعة من صحراء الأنبار. وأعلن مركز الإعلام الأمني، أنّ قوة مشتركة وبدعم من طيران الجيش، أطلقت عملية تطهير مساحات كبرى من صحراء الأنبار، مستهدفة ثلاثة محاور باتجاه وادي حوران، مبيناً أنّ العملية تشمل مناطق وحيش، والبو عواد وقرية الراح ووادي وسد الغري والحسينات، بهدف اعتقال المطلوبين وملاحقة أفراد التنظيمات الإرهابية.

وكشف مجلس محافظة الأنبار، عن وجود معسكرات لتنظيم «داعش» في المناطق الغربية للمحافظة، مطالباً بتحرّك عاجل للقضاء على هذه المجاميع الإرهابية.

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي، إنّ المناطق الفاصلة بين منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وصولاً إلى قضاء حديثة غربي الأنبار، مازالت تضم عدداً كبيراً من معسكرات «داعش»، موضحاً أنّ عصابات «داعش» تقوم بنصب السيطرات الوهمية واختطاف منتسبي القوات الأمنية والمدنيين، وأنّ هناك معسكرات لإرهابيي داعش في تلك المناطق عبارة عن أنفاق سرية ومخابئ في الوديان والجبال يصعب على القطعات العسكرية الوصول إليها.

إلى ذلك، تمكّنت قوات الأمن العراقية، من قطع طرق استراتيجية يستخدمها عناصر داعش للتسلل من قرى الحويجة إلى سلسلة جبال حمرين الممتدة من حقول علاس إلى منطقة الفتحة شمال شرقي محافظة صلاح الدين. على صعيد متصل، أعلن مركز الإعلام الأمني، عن تدمير ثلاثة معابر ومعالجة أسلحة متنوعة تابعة لداعش خلال عمليات استباقية شمالي وغربي بغداد.

في الأثناء، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، عن اعتقال 23 عنصراً من تنظيم «داعش» في الجانب الأيسر لمدينة الموصل. كما أعلنت وزارة الداخلية عن قتل اثنين من قيادات تنظيم «داعش» في ديالى بقصف جوي استهدف تجمعاً لهم شمال شرق المحافظة.