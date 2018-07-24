المقاومة تطلق معركة لاستكمال تحرير التحيتا

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أطلقت المقاومة اليمنية المشتركة عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية التحيتا جنوب شرقي محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي الإيرانية، في وقت ألقت طائرات التحالف العربي منشورات على مدينتي زبيد والحسينية التابعتين لمحافظة الحديدة، بشرت فيها أهالي الساحل الغربي بالاستقرار والتنمية فور استكمال تحرير الحديدة، فيما سيطر الجيش اليمني نارياً على مديرية باقم في صعدة بعد تطويق الميليشيا.

وقالت مصادر عسكرية يمنية وفقاً لموقع «سبتمبر نت»، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات من الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي شنت حملة عسكرية لاستكمال السيطرة على ما تبقى من مديرية التحيتا جنوب شرقي الحديدة. وأضافت المصادر أن العملية العسكرية استهدفت جيوب ميليشيا الحوثي في مزارع القريمة، والمشاريق الواقعة شرقي وجنوبي شرق مدينة التحيتا وأكدت أن المعارك كبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط العشرات من مقاتليها بين قتلى وجرحى وأسرى.

وألقت طائرات التحالف العربي منشورات توعوية وتحذيرية على مدينتي زبيد والحسينية التابعتين لمحافظة الحديدة. وتتزامن ذلك مع استعدادات ألوية العمالقة المرابطة على تخوم المدينتين لاقتحامهما. وفي المنشورات أوضحت قوات التحالف العربي لأبناء زبيد والحسينية أنها قادمة لتحرير مناطقهم من ميليشيا الحوثي الإيرانية، كما دعتهم بعدم مساندة هذه الميليشيا في القتال أو تصديق إعلامها الكاذب. وقالت إن الميليشيا تزجّ بأبناء هذه المناطق لحرب خاسرة، بينما أبناؤهم في إيران ولبنان. كما دعت أبناء المدينتين إلى النظر للمناطق المحررة التي باتت تنعم بالأمن والاستقرار والمشاريع التنموية.

سيطرة نارية

قال الناطق باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن قوات الشرعية تواصل تقدمها في مختلف الجبهات باليمن، مشيراً إلى السيطرة نارياً على مركز مديرية باقم.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أن هناك جهوداً جبارة من مركز الملك سلمان لتأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي. وقال المالكي إن الجهود متواصلة لنقل أطفال اليمن من المتارس إلى المدارس. ولفت إلى أن قوات الشرعية تواصل تقدمها بكافة الجبهات في تعز. وعرض الناطق باسم التحالف مقاطع فيديو لاستهداف ومهاجمة نقاط إمداد وتجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي.

استعداد للاقتحام

في السياق، يستعد الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي للسيطرة على مركز مديرية باقم في محافظة صعدة. ويأتي ذلك بعد سيطرة قوات الشرعية، بدعم من التحالف العربي، على عموم المديرية والجبال المحيطة بها وطرد ميليشيا الحوثي الإيرانية منها.

وأحاطت قوات الشرعية بمركز المديرية، قبيل عملية الاقتحام مدعومة بطيران ومدفعية التحالف العربي. وقال قائد «اللواء 143» العميد ركن ذياب القبلي: «تقدمت قوات الجيش الوطني وسيطرت على جبل الأسود والمطل على باقم ومغرم، وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وبعد السيطرة على عموم مديرية باقم ومحاصرة مركزها من أربع جهات، اعتمد الجيش الوطني أسلوب التمشيط الناري لتأمين الجبال المحيطة بالمركز.