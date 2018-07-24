«الشرعية»: السعودية قادت تحالفاً يجب أن يستمر لمواجهة المخاطر

المصدر: الرياض- سبأ نت

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن المملكة العربية السعودية، قادت تحالفاً عربياً قوياً، يجب أن يستمر للحفاظ على الدين والهوية، ومواجهة أي خطر يهدد أمن واستقرار الوطن العربي.

وأشار الدكتور بن دغر، خلال استقباله، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، إلى عمق العلاقات الأخوية، بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وما تتمتع بها من علاقات المحبة والأخوة والتاريخ والعادات والتقاليد والروابط المشتركة، الممتدة على مر التاريخ، مشيداً بالمواقف الأخوية، التي قدمتها المملكة العربية السعودية من دعم ومساندة، والتي كان آخرها إطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي أنقذت اليمن من الأطماع الإيرانية وأنهت أحلامه التوسعية.

وقال رئيس الوزراء اليمني: إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية، ساعدت في تخفيف معاناة شعبنا وحافظت على اقتصاده من الانهيار، حيث أسهمت الوديعة السعودية في البنك المركزي على استقرار سعر الصرف، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، مثمناً تلك المواقف التي لن ينساها شعبنا اليمني وستظل خالدة.