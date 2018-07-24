مساعدات إماراتية عاجلة للنازحين في شبوة

المصدر: شبوة - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية عاجلة على النازحين من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مديرية رضوم في محافظة شبوة.

تأتي تلك المساعدات استجابة من الهيئة للظروف التي يمر بها هؤلاء النازحون إلى المديرية وفي إطار مساعيها للتخفيف عن كاهلهم، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي تشدد على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

وأكد ممثل الهيئة في شبوة، سلطان النعيمي، أهمية هذه المساعدات في توفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها النازحون إلى المديرية، لافتاً إلى سعي الهيئة بكل جهودها للتخفيف من معاناتهم وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة لجميع المتضررين.

وقال، إن هذه المساعدات تأتي استكمالاً لغيرها من المبادرات التي تقدمها الهيئة استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات بالوقوف بجانب الشقيق والصديق.

في السياق، نظمت هيئة الهلال بمدينة زنجبار بمحافظة أبين مسابقه في نقش الحناء لعشر متسابقات يمثلن مختلف أحياء العاصمة زنجبار والمشتغلات في نقش الحناء في المناسبات والافراح بينهن متسابقات من الهواة.

وعكس المتسابقات أثناء المسابقة روعة وجمال التراث العربي والخليجي واليمني من خلال نماذج مختلفة زينت أيادي البنات الصغار.