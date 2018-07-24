غريفيث يعقد سلسلة لقاءات في الرياض بشأن اليمن

المصدر: الرياض - البيان، واس

عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لقاءين في الرياض ضمن جهود الحل السياسي في اليمن.

واجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الرياض، أمس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والمساعي الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن.

أكد الدكتور الزياني، دعم مجلس التعاون للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلم في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، معرباً عن أمله في نجاح الجهود لإعادة إحياء المفاوضات.

في السياق، التقى شيوخ ووجهاء من أبناء محافظة صعدة في الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن. وفي اللقاء عرض وجهاء صعدة موجزاً عن طبيعة الوضع في صعدة، بما في ذلك المظالم التي طالت سكان المحافظة من الميليشيا الحوثية منذ ما قبل 2004. وكان غريفيث قد عقد لقاءً، أول من أمس، مع وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في اليمن، إضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.