إزالة حواجز التفتيش على طريق تعز ـ عدن

المصدر: تعز ـ سبأنت

أقرت اللجنة الأمنية الفرعية بمحافظة تعز في اجتماعها برئاسة محافظ تعز الدكتور أمين محمود، أمس، إزالة حواجز التفتيش على طريق محافظتي تعز - عدن، وذلك خلال أسبوعين.

كما أقرت أمنية تعز، منع استحداث أي حواجز تفتيش في أي منطقة خارج توجيهات اللجنة، والإبقاء على حواجز التفتيش التي أقرتها اللجنة، واستعرضت اللجنة مختلف القضايا الأمنية ومستوى أداء مختلف الأجهزة الأمنية في ضبط ومكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها.

وشدد محافظ تعز، على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتكثيف الجهود الأمنية وفقاً للإمكانات المتاحة لتوفير الأمن، والضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه زعزعة الاستقرار وإقلاق السكينة العامة، ووضع حد لكل مظاهر الاختلالات التي تسيء للدولة وعلاقتها بالمواطن.