«الصليب الأحمر» يثمِّن دور الإمارات في اليمن

المصدر: عدن - وام

ثمنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في اليمن، منوهة بالمساعدات الإغاثية التي تقدمها والمشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية التي تنفذها في مختلف المناطق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، المهندس سعيد آل علي، أمس، برئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن، كارلوس باتاس، ومساعده ماكو فراري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين الهلال الأحمر والصليب الأحمر، خاصة في المجالات الإغاثية والإيوائية في اليمن، إضافة إلى البحث في حلول مناسبة للنازحين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.

واستعرض آل علي مشاريع وإنجازات الهيئة في اليمن ومبادراتها خلال «عام زايد»، ومنها مشروعات المياه والصحة والتعليم التي شملت مختلف المحافظات اليمنية، معرباً عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق المتبادل بين الهيئة والصليب الأحمر الدولي.

من جانبه، أعرب كارلوس باتاس عن رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعزيز العلاقات مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وتنفيذ مشاريع مشتركة في اليمن، مثمناً دور الهيئة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وتنفيذها العديد من المشروعات الاجتماعية الخدمية والتنموية في مختلف المناطق اليمنية.