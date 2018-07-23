شاهد..تظاهرات منددة بزيارة تميم لبريطانيا

المصدر: وكالات

نظم مئات البريطانيين والأوروبيين والعرب ونشطاء السلام، ، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني بميدان ويستمينستر وسط لندن، على زيارة أمير الإرهاب القطري تميم بن حمد إلى بريطانيا.

وأكد المحتجون انهم سيكشفون للرأي العام الدولي في مؤتمرات مقبلة حجم الانتهاكات التى تُمارس ضد اصحاب الآراء الحرة والمعارضين للنظام السياسي في قطر.

من جهة اخرى حملت شوارع العاصمة لندن وبعض جدرانها شعارات ولافتات اختطها المعارضون القطريون منددة بزيارة أمير قطر حيث تضمنت الشعارات عبارات عدم الترحيب، والتنديد بدعم السلطات القطرية للإرهاب والميليشيات المسلحة والاخوان المسلمين في مقدمتها فضيحة المليار دولار التي دفعت للمجموعات الإرهابية في العراق.