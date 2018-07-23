شاهد..تظاهرات منددة بزيارة تميم لبريطانيا

نظم مئات البريطانيين والأوروبيين والعرب ونشطاء السلام، ، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني بميدان ويستمينستر وسط لندن، على زيارة أمير الإرهاب القطري تميم بن حمد إلى بريطانيا.
وأكد المحتجون انهم سيكشفون للرأي العام الدولي في مؤتمرات مقبلة حجم الانتهاكات التى تُمارس ضد اصحاب الآراء الحرة والمعارضين للنظام السياسي في قطر.
احتجاجات أمام مبنى البرلمان البريطاني ضد زيارة #تميم إلى #لندن— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ يوليو ٢٠١٨
#لندن_ترفض_تميم #لندن_ترفض_زيارة_تميم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gBMw8TxgdS
من جهة اخرى حملت شوارع العاصمة لندن وبعض جدرانها شعارات ولافتات اختطها المعارضون القطريون منددة بزيارة أمير قطر حيث تضمنت الشعارات عبارات عدم الترحيب، والتنديد بدعم السلطات القطرية للإرهاب والميليشيات المسلحة والاخوان المسلمين في مقدمتها فضيحة المليار دولار التي دفعت للمجموعات الإرهابية في العراق.
#خالد_الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية: وقفتنا للاعتراض على زيارة أمير الإرهاب #تميم إلى #لندن والنظام القطري مجرم انتهك حقوق القطريين— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ يوليو ٢٠١٨
#لندن_ترفض_تميم #لندن_ترفض_زيارة_تميم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0dUTOJg77q