خادم الحرمين الشريفين والرئيس الإريتري يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: وام

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - في جدة اليوم - جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الاقليمية.

حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية ومعالي أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الوزير المرافق، والدكتور عبدالله بن سلطان الشريف القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة السعودية لدى إريتريا.

وحضرها من الجانب الإريتري، معالي عثمان صالح محمد وزير الخارجية ومعالي يماني فبراب ولدي المستشار الخاص للرئيس الإريتري وأمين حسن مدير مكتبه.