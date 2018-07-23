مئات اللاجئين السوريين يغادرون لبنان إلى بلادهم

المصدر: ا ف ب

غادر المئات من اللاجئين السوريين لبنان الاثنين في طريقهم الى منطقة القلمون السورية، في اطار عملية يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام .

وتعد هذه الدفعة الرابعة التي تغادر لبنان منذ أبريل على ضوء تكرار مسؤولين لبنانيين مطالبتهم المجتمع الدولي بوجوب تأمين عودة اللاجئين الى مناطق توقفت فيها الحرب في سوريا.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان "انطلقت منذ الثامنة صباحاً (05,00 ت غ) عملية العودة الطوعية لحوالي 850 من النازحين السوريين في عرسال" باشراف الأمن العام اللبناني.

وغادرت عائلات على متن حافلات وآخرين في سيارات خاصة وشاحنات صغيرة وحتى جرارات زراعية محملة بالمفروشات واللوازم المنزلية والحاجيات والدراجات وحتى الدواجن.

وانطلقت القافلة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتولى مركز للامن العام تم استحداثه قرب الحدود التدقيق في الهويات وتسجيل أسماء المغادرين باتجاه معبر الزمراني الى الداخل السوري.