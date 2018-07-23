إطلاق نار داخل مبنى محافظة أربيل وقوات الأمن تقتل المسلحين

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مصادر كردية، الاثنين، إن المسلحين الذي يتحصنان في مبنى محافظة أربيل بكردستان العراق بعد مهاجمته، يطلقان الرصاص على القوات الأمنية.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، حاولت القوات الكردية اقتحام المبنى، الذي كان قد هاجمه مسلحان، وهما يطلقان الرصاص، مما أسفر عن إصابة شرطي، حسب ما أضافت المصادر.

ونقل موقع "رووداو" عن نائب محافظ أربيل، طاهر عبد الله، قوله إن مسلحين اثنين دخلا المبنى، وأطلقا الرصاص مما أسفر عن إصابة شرطي.

وعقب ذلك، استقدمت القوات الأمنية الكردية تعزيزات إلى المنطقة، حيث طوقت المبنى وعملت على ملاحقة المسلحين، وفق ما أضاف المصدر نفسه.

وذكرت مصادر محلية إن المسلحين، اللذين يحملان أسلحة خفيفة، كانا يتحصنان في الطابق الثالث من مبنى المحافظة، وحاصرتهما قوات الشرطة.

وقال قائم مقام أربيل إن المسلحين ينتمون لتنظيم داعش وقد قتلت قوات الأمن في إقليم كردستان جميع المسلحين الذين هاجموا مبنى محافظة أربيل.