السبسي يدعو كتلة نداء تونس إلى لقاء غداً

المصدر: ■ تونس - الحبيب الأسود

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعضاء كتلة حركة نداء تونس البرلمانية إلى اللقاء به غداً الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن الدعوة وُجّهت لجميع أعضاء الكتلة، بمن فيهم المتمردون على المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي والداعمون لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ويأتي اللقاء المنتظر، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الأزمة السياسية في البلاد، بعد رفض الشاهد الاستجابة لدعوة حزبه (نداء تونس) بالاستقالة من رئاسة الحكومة، واتهامه بالاستقواء بحركة النهضة، بينما أظهر عدد من نواب الحركة تحالفاً مع «النهضة» تزامن مع تمردهم على نجل الرئيس التونسي الذي يتولى مهمة الإدارة التنفيذية لنداء تونس.

كما يأتي في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس السبسي لإنقاذ الحركة التي أسسها منذ عام 2012، وخاض من خلاله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2014، وذلك من خلال لقاءات سرية مع عدد من القيادات التي سبقت أن غادرت نداء تونس في ظل التصدعات التي عرفتها.

وفي هذا السياق، أعلن رضا بالحاج، أحد المقربين السابقين من السبسي، العودة إلى نداء تونس، والتخلي عن حزب «تونس أولاً» الذي أسسه في 2016.