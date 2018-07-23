السودان: جاهزون لدعم «إيساف»

المصدر: ■ الخرطوم ـ طارق عثمان

أكدت القوات المسلحة السودانية جاهزيتها لتقديم العون والدعم لقوات طوارئ شرق أفريقيا «إيساف»، وأكدت سعي السودان لحفظ السلام العالمي والإقليمي.

وقال رئيس أركان القوات البحرية السودانية عبدالله المطري في تصريح في ختام دورة التخطيط لمهام حفظ السلام التي نفذتها «إيساف» بمعهد الاستخبارات العسكرية السودانية: إن بلاده ستواصل بذل جهودها والتواصل مع «إيساف» حتى تصل إلى المستوى الذي يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الاتحاد الأفريقي.

واختتمت الدورة التي شارك فيها 33 منتسباً يمثلون 10 دول هي (بورندي، جزر القمر، جيبوتي، إثيوبيا، رواندا، كينيا، سيشل، الصومال السودان، أوغندا ).