السيسي: الشائعات خطر يهدد مصر والدول العربية

المصدر: Ⅶ القاهرة- البيان

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه تم رصد 21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر فقط، الهدف منها خلق البلبلة وعدم الاستقرار والإحباط، مطالباً المصريين بضرورة الانتباه لما يُحاك لهم،

وجاءت تصريحات السيسي خلال كلمته أمس بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والاحتفال بثورة 23 يوليو 1952، والتي أكد أنها ثورة تجاوزت آثارها حدود الإقليم.

إثارة الفوضى

وقال السيسي إن بلاده «واجهت خلال السنوات الأخيرة تحدياً ربما يكون من أخطر التحديات التي فرضت على الدولة في تاريخها الحديث، وهو محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل المصري، وسط موجة عاتية من انهيار الدول وتفكك مجتمعاتها في سائر أنحاء المنطقة».

وأضاف إن «الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا والمنطقة هو خطر تفجير الدول من الداخل، وبث الشائعات والقيام بالأعمال الإرهابية، والإحساس بالإحباط وفقدان الأمل، كل ذلك يهدف لتحريك الناس لتدمير أوطانهم».

وتحت هذا العنوان العريض «تأتي جميع التحديات التي نواجهها معاً خلال السنوات الأخيرة، من إرهابٍ وعنف مسلح، وحرب نفسية وإعلامية ضارية، وضغوطٍ غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني»، قال السيسي: «كان أمامنا عند تولي المسؤولية طريقان لا ثالث لهما، إما مصارحة الشعب بالحقائق الواقعية ومواجهة التحديات بشكل مباشر، أو اتباع سياسة المسكنات والشعارات وبيع الأوهام.. إن أمانة المسؤولية وثقة هذا الشعب العظيم ويقيني في قدرته غير المحدودة على الانتصار في معاركه لم تترك بديلاً سوى المصارحة والمواجهة؛ لكي نعوض ما فاتنا ونقيم نهضة حقيقية شاملة تتسع لمواطني هذا البلد وللأجيال القادمة التي ستأتي من بعدنا».

رؤية استراتيجية

وأوضح أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة؛ لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، «نقوم بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل يراعي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بأقصى ما نستطيع من طاقة وإخلاص، ويتيح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا».

وجدد الرئيس المصري العهد بمواصلة الدولة بذل أقصى الجهد وبأفضل الأساليب والمناهج العلمية، ليس فقط لتشييد المشروعات التنموية الكبرى ذات العائد الملموس، ولكن قبل ذلك لبناء إنسان مصري يتمتع بصحة طيبة وتعليم حديث وثقافة راقية.. إنسان يستطيع مواجهة تحديات هذا العصر وما يليه، ويستطيع من خلال المخزون الحضاري العميق للشعب المصري تحقيق المعجزات في أقل وقت ممكن.

وطن حر

وتحدث السيسي عن ثورة 23 يوليو، وقال إن آثارها امتدت لتتجاوز حدود الإقليم، وذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي «اجتهد قدر طاقته؛ للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية». كما ذكر اسم الزعيم الراحل أنور السادات الذي بذل حياته ذاتها في سبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامته وحماية أراضيه، وكذا الرئيس الراحل محمد نجيب، الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة.