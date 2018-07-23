188 ألف يمني بالحديدة يستفيدون من مساعدات السعودية

المصدر: الحديدة، مأرب- واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية الحثيثة لمكافحة معاناة الأشقاء اليمنيين في الحديدة المتأثرين من الأزمة الإنسانية جراء ما فرضته الميليشيا الإرهابية الحوثية على هذه المحافظة.

وقدم المركز خلال الفترة من 2018/‏6/‏15 وحتى 2018/‏7/‏21، عبر برامجه الإغاثية والإنسانية المتنوعة، عدداً من الخدمات للسكان والنازحين، تمثلت في 8674 سلة غذائية و21,621 صندوق تمور، إضافة إلى مواد إيوائية مختلفة، استفاد منها أكثر من 188 ألف فرد من المتضررين والنازحين من أهالي الحديدة داخلها وخارجها، كما شملت المساعدات النازحين منهم في مديرية المخاء في محافظة تعز، ومحافظة عدن وبعض المحافظات الأخرى، والنازحين والمتضررين في الداخل في مديريات الخوخة والحيس والحوك، والتحيتا وعدد من المناطق التابعة لها.

ويعمل المركز حالياً على تنفيذ مشروع في مجال الإمداد المائي والإصحاح البيئي، وتجهيز عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة. وأمس، وزع مركز الملك سلمان، 1700 كرتونة من التمر على النازحين من الحديدة إلى مأرب، يستفيد منها 10200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 3000 طن من التمر مخصصة للمحافظة.