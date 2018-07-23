«الهلال» ترعى سباق دراجات هوائية في عدن

المصدر: Ⅶعدن - وام

رعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية سباق الدراجات الهوائية الذي نظمه اتحاد الدراجات في عدن صباح أمس.

وتأتي رعاية الهيئة للفعاليات في إطار أنشطتها بـ«عام زايد»، وضمن جهودها لدعم مختلف القطاعات في المدن والمناطق المحررة باليمن، ومنها الرياضة.

وانطلق المتسابقون من أمام جمعية الحياة في خور مكسر إلى نقطة العلم شرق عدن، ومن ثم العودة إلى خور مكسر وصولاً إلى مديرية البريقة، قاطعين مسافة 62 كيلومتراً بزمن 1:55 ساعة. وفاز بالمركز الأول المتسابق صالح نصر عبد القوي من نادي وحدة عدن الذي حصل على كأس السباق وجائزة نقدية بقيمة مئتي ألف ريال يمني، فيما حصل بقية أصحاب المراكز المتقدمة على جوائز نقدية متفاوتة.

وعبّر المشاركون في السباق عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات، ومنها قطاع الرياضة اليمني، منوهين بأن رعاية الهيئة للسباق تأتي للمرة الثانية، بالتعاون مع اتحاد الدراجات بعدن.

من جهته، أكد المهندس نشأت نجيب، رئيس اتحاد الدراجات في عدن، أن البطولة تهدف إلى إحياء النشاط الرياضي في عدن، وتأتي لتعكس مدى الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به، إذ جاب المتسابقون كل الشوارع ذهاباً وإياباً، وعبّر عن شكره للهيئة على دعمها هذا السباق للمرة الثانية حيث كانت رعته العام الماضي.