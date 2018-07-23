وقفة احتجاجية نسائية في الجوف تنديداً بمجزرة حوثية

المصدر: Ⅶالجوف - سبأنت

نظّم أهالي مدينة الحزم بمحافظة الجوف وقفة احتجاجية نسائية تندد بمجزرة استهداف عرس زواج بمحافظة الجوف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي راح ضحيتَها ثلاث نساء وطفلتان .

وأدانت الوقفة استهداف المدنيين من النساء والأطفال بعرس زواج أحد النازحين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة، مطالبين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإنقاذ المواطنين العزل والمناطق السكنية من استهدافهم بالقذائف والصواريخ التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال.

وألقيت في الوقفة كلمات من أقارب الضحايا، الذين طالبوا بسرعة محاكمة الخلايا الإرهابية التي ثبت تورطها في حوادث الألغام والعبوات الناسفة في الشوارع العامة، وراح ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء في محافظة الجوف.