«ألوية العمالقة» تلاحق الميليشيا في محيط زبيد

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

شنت قوات ألوية العمالقة هجوماً واسعاً لتطهير مواقع ميليشيا الحوثي الإيرانية بمحاذاة مدينة زبيد في الحديدة، وسط دعم وإسناد جوي لطائرات التحالف العربي، بهدف تطهير أطراف التحيتا واستكمال تطويق الميليشيا في مدينة زبيد التاريخية التي تستخدمها الميليشيا لشن هجمات على المناطق السكنية في المديريات المحررة، حيث قتل ثلاثة أطفال في قصف حوثي قرب خزان مياه في مدينة حيس، كما حررت المقاومة عدداً من القرى والمواقع في مديرية حيران شمالي محافظة حجة.

وأطلقت قوات العمالقة عملية عسكرية واسعة لتطهير أوكار الميليشيا في مزارع منطقة المغرس، ومنطقة السويق، بعد أن تحولت إلى أوكار عسكرية لقصف المدنيين في مدينة التحيتا.

وقالت مصادر لـ«بوابة العين» الإخبارية، إن العملية تأتي وسط دعم وإسناد جوي لطائرات التحالف العربي، بهدف تطهير أطراف مديرية التحيتا، واستكمال عملية تطويق مدينة زبيد التاريخية التي تنطلق منها الميليشيا الانقلابية، إلى مهاجمة المدنيين وشن هجمات خاطفة في الخط الساحلي.

وقالت مصادر عسكرية في الساحل الغربي إن القوات المشتركة بدأت عملية عسكرية واسعة على مزارع منطقتي السويق والمغرس، لتطهيرها من عناصر الميليشيات التي تتخذ منها مكاناً لنصب الكمائن ومهاجمة مواقع القوات المشتركة وقصف مدينة التحيتا من وسط أشجار النخيل.

ووفقاً لهذه المصادر فإن ألوية العمالقة بدأت العملية ضمن خطة عسكرية تستهدف تطهير هذه المزارع من عناصر الميليشيا ومن ثم التقدم إلى مدينة زبيد. وتزامنت هذه العملية مع وصول قوات ضخمة من قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح إلى مدينة المخا في طريقها إلى جنوب الحديدة لمساندة القوات التي تتولى تطهير بقية مناطق جنوب المدينة وتأمينها انطلاقاً من زبيد وصولاً إلى مديرية المنصورية ومن ثم مديرية باجل في شامل مدينة الحديدة.

استهداف الأطفال

في السياق، أسفر قصف لميليشيا الحوثي استهدف تجمعاً للأطفال شرقي محافظة الحديدة غربي اليمن عن سقوط قتلى وجرحى، في جريمة حوثية جديدة. وذكرت مصادر محلية لـ«سكاي نيوز عربية» أن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح قرب خزان مياه في مدينة حيس شرقي، في القصف الحوثي الحاقد.

تحرير قرى

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني التوغل في عمق محافظة حجة وحررت عدداً من القرى التابعة لمديرية حيران مع وصولها إلى مشارف مدينة باقم التابعة لمحافظة صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي حررت عدداً من القرى والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في مديرية حيران شمالي محافظة حجة، حيث حررت قرية الجَعْدَة وقرية الحَرَامِلَة التابعتين لمديرية حيران إضافة إلى تحرير مواقع أخرى شرقي وادي حيران باتجاه مديرية حرض.