سفارة الإمارات في بيروت: أكاذيب المأجورين تغطية على دعم قطر للإرهاب

المصدر: Ⅶ عواصم - عبد الله رجا، وكالات

وصفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت فبركات أبواق الإعلام التابع لـ «حزب الله» المأجور من قطر، التي حاول عبرها الإساءة للعلاقات الراسخة بين الدولة وسلطنة عمان، بأنها من نسج خيال كاتبها، وتفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبة، مؤكدة أن ما تروّج له الصحيفة المأجورة عارٍ عن الصحة تماماً، ولا علاقة لها بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية، وشددت على أن سعي قطر للتعرض لدولة الإمارات من خلال التقارير الكاذبة ما هو إلا تغطية للموضوع الأساسي في أزمتها التي باتت مكشوفة للجميع، ألا وهو أنها تدعم الإرهاب والتطرف، وسجلها في التدخل في شؤون الدول العربية، فيما عبّر إعلاميين وسياسيين عرب عن غضبهم واستيائهم من استغلال الدوحة أموال الشعب القطري لبث الفرقة والتخريب.

وقالت السفارة في بيان أصدره مكتبها الإعلامي إن التقارير المنشورة في صحيفة الأخبار اللبنانية عارية عن الصحة تماماً، ولا علاقة لها بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية، وهي من نسج خيال كاتبها، وتفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبة من وسائل الإعلام.

وذكر البيان أنه أصبح واضحاً أن نشر الأخبار لملف ما يسمى «الإمارات ليكس» يأتي امتداداً لما كانت الصحيفة قد بدأته من فبركة طالت سفارتي الدولة في بيروت وواشنطن، واستكمالاً لسعيها تشويه صورة دولة الإمارات وعلاقاتها بالدول العربية.

مال قطري

وشدد البيان على أنه غدا واضحاً أن المال القطري يسيّر هذه التقارير المفبركة، ويستغل الساحة اللبنانية الإعلامية في استهداف دولة الإمارات.

وأكدت السفارة أن سعي قطر عبر الأخبار وغيرها للتعرض لدولة الإمارات من خلال التقارير الكاذبة ما هو إلا تغطية للموضوع الأساسي في أزمتها، وهو دعم الدوحة للتطرف والإرهاب، وسجلها في التدخل في شؤون الدول العربية لتقويض أمنها واستقرارها.

وأهاب المكتب الإعلامي بالمسؤولين اللبنانيين، الذين ينادون دائماً بأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي، اتخاذ الخطوات الرادعة والكفيلة بألا يتحول لبنان إلى ساحة إعلامية تروج من خلاله الأخبار الكاذبة، وبمنع تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تفتقد المصداقية والمهنية، وتحوّل بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أدوات لخدمة الأهداف القطرية المشبوهة.

فضيحة مهنية

وفي السياق عبّر عدد من السياسيين والإعلاميين العرب عن استيائهم وغضبهم تجاه ما وصلت إليه الحالة القطرية المرتمية في أحضان إيران، والمنفذة لأجندتها بشكل واضح، مشيرين إلى أن ما تروّج له صحيفة الأخبار اللبنانية يهدف بوضوح إلى تخريب علاقة راسخة بين دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان، مؤكدين، الصحيفة المفبركة المعروفة بمصادرها الإيرانية الاستخباراتية.

وأوضح رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز، أن هذه الصحيفة اعتادت الكذب والافتراء، مثل هذه التقارير هدفها بث الفرقة بين الدول العربية.

وقال لم ولن نتفاجأ من مثل تلك الفبركات والأكاذيب من صحيفة صفراء تريد النيل من دور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلاقتها بلبنان في المقام الأول قبل علاقتها بعمان، خدمة لأجندة تمثلها تلك الصحيفة التي تشكل أحد محاور الإعلام الحربي لحزب الله وللنظام القطري.

أبواق دعاية

من ناحيته قال الإعلامي اللبناني عمر حرقوص، إن صحيفة الأخبار أكبر الأبواق الدعائية المنضوية تحت لواء حزب الله وإيران، وما بينهما «تنظيم الحمدين». وأضاف، إن مسيرة صحيفة الأخبار مليئة بالكذب والفبركات، وهي لا تستند في عملها إلى أدنى نوع من المصداقية.