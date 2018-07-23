سلطان بن سحيم: السعودية فتحت قلبها لحجاج قطر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وصف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني منع النظام القطري حجاج قطر بـ «الظلم»، في الوقت الذي فتحت فيه السعودية قلبها لمئات الآلاف من الحجاج. وقال في سلسلة تغريدات: «بينما المسلمون من كل أصقاع الدنيا يأتون لبيت الله من كل فج عميق، وبينما السعودية تفتح قلبها قبل حدودها لمئات الآلاف من الحجاج.. ها هو النظام القطري يمنع مواطنيه من الحج للعام الثاني».

وأضاف: «ذنب القطريين في رقاب من لا دين ولا مروءة تردعهم. بلغت فيهم الدناءة منع مواطنيهم من بيت الله». وكتب في تغريدة أخرى: «وصلت فيهم الخصومة لعقاب المسلمين إذا ما أدوا فريضتهم. ستنتهي الأزمة، وتنجلي الغمة، وسيحاكمكم القطريون على إجرامكم واستبدادكم.. كل من عرفتهم من القطريين حجوا واعتمروا رغماً عن النظام، ولم يجدوا سوى الترحيب منذ وطئت أقدامهم أرض السعودية. وخونة الأوطان مدمرو البلدان يعاقبون من أدى الفريضة وعاد سالماً».

وختم تغريداته بالقول: «التاريخ سينصفكم في صفحاته السوداء. أي ظلم أكبر من منع شعبنا من بيت الله؟! أي كبيرة أعظم من صد الناس عن الحج؟! لا يفعلها إلا النظام الظالم القابع في الدوحة. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}».