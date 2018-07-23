يمنيون يدشنون هاشتاغ الدوحة تقتل عدن

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

دشن ناشطون يمنيون هاشتاغ #الدوحة_تقتل_عدن رداً على تدخلات النظام القطري في الشأن الداخلي اليمني من خلال دعم التنظيمات الإرهابية وجماعة الحوثي. ويأتي ذلك عقب تزايد تدخلات قطر في دعم الفوضى الممولة في المحافظات المحررة بهدف عرقلة جهود تطبيع الحياة التي تقودها دول التحالف العربي في هذه المحافظات.

ووصل الهاشتاغ خلال أقل من ساعتين على تدشينه إلى الترند على مستوى الشرق الأوسط بسبب رفض غالبية اليمنيين تدخلات دولة قطر. الكاتب الصحفي هاني مسهور قال في تغريدة له إن قطر قدمت ملايين الدولارات لتمويل حزب الإصلاح لفتح مراكز وجمعيات خيرية من منتصف التسعينيات الميلادية،.

رئيس تحرير موقع «جولدن نيوز» قال في تغريدة أخرى إن التناولات الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية لحوادث القتل في عدن تؤشر إلى الارتباط الوثيق بين قطر وأدواتها.. فالخطاب الإعلامي للجزيرة يساند بصورة مباشرة الجماعات الإرهابية.

بدوره قال الناشط السياسي نزار هيثم إن الإعلام الإخونجي المدفوع الأجر استمر خلال سنوات في تدمير الأنظمة والقوانين ونشر الفوضى بالدول العربية، وذلك بهدف تمكين الإخوان من الحكم وتلميع صورتهم القبيحة.