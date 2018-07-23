اليماني يؤكد التفهم الدولي لعملية تحرير الحديدة

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، عن نجاح دبلوماسية اليمن ودول التحالف العربي في إقناع المجتمع الدولي بعملية تحرير الحديدة.

وقال اليماني في تصريحات نقلتها صحف سعودية، إن دبلوماسية التحالف والحكومة اليمنية نجحت في إقناع الدول التي كانت لديها تحفظات حول الأعمال العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها من قبضة الميليشيا الحوثية.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية قدمت الحكومة شرحاً مفصلاً للمجتمع الدولي حول أهمية استعادة الشرعية لميناء الحديدة حفاظاً على الأمن الدولي وحماية الممرات المائية من عبث الميليشيا التي تستخدم الميناء لإدخال الأسلحة المهربة من إيران والاعتداء على السفن المدنية بالصواريخ، وزرع الألغام بشكل عشوائي في منطقة جنوب البحر الأحمر. واستطرد إن المجتمع الدولي وتلك الدول التي لديها تحفظات أبدوا تفهماً لتحرير الحديدة.