إجلاء منتسبي «الخوذ البيضاء» إلى الأردن

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

تم إجلاء المئات من عناصر «الخوذ البيضاء» السوريين، الدفاع المدني، في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، إلى الأردن عن طريق إسرائيل، لإعادة توطينهم في ثلاث دول غربية هي بريطانيا وألمانيا وكندا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد في بيان: «أذنت الحكومة للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالي 442 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية هي بريطانيا وألمانيا وكندا». وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إنه تم إجلاء 800 سوري هم عناصر من «الخوذ البيضاء» وأفراد عائلاتهم إلى إسرائيل ونُقلوا بعدها إلى الأردن، من دون أن تحدد متى حصلت العملية.