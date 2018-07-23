هادي يدعو إلى تعزيز الجهود لهزيمة المشروع الإيراني

المصدر: Ⅶ عدن- سبأنت

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أهمية تعزيز الجهود وتفعيل دور المقاومة في مختلف مناطق إقليم تهامة لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أدواته من الميليشيا الحوثية الإيرانية.

دعم مساندة

وأكد هادي، خلال استقباله في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، محافظ المحويت الدكتور صالح سُميع، تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني في هزيمة الانقلاب وبناء مشروع اليمن الاتحادي الجديد، الذي أجمع عليه توافق شعبنا اليمني عبر مخرجات الحوار الوطني ومشروع دستور الدولة الاتحادية.

من جانبه، عبر المحافظ سميع عن سروره بهذا اللقاء، واضعاً أمام الرئيس اليمني صورة موجزة لأوضاع المحافظة ودور أبنائها في مختلف الجبهات، ومنها جبهة تهامة للانتصار لذاتهم في إطار تحرير اليمن من براثن الكهنوت، لافتاً إلى الانكسار والهزائم المتوالية للميليشيا أمام إرادة الإنسان اليمني.

من جهة أخرى، أكد الرئيس اليمني، أهمية رفع اليقظة والتعزيز المتواصل للجاهزية القتالية والعسكرية لمختلف قطاعات ووحدات القوات المسلحة لتأدية مهامها وواجباتها المناطة بها في مواجهة ميليشيا التمرد الحوثية.

بناء القوات

وشدد خلال استقباله قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبدالله سالم النخعي، على أهمية إعادة مكانة ودور القوات البحرية والدفاع الساحلي من خلال إعادة بنائها وتجهيزها وتأهيل كوادرها ومنتسبيها والتحلي بالضبط والربط العسكري لتحقيق النجاحات والانتصارات المطلوبة، مؤكداً تقديم الدعم في هذا الإطار من خلال تأهيل البنى التحتية وتوفير الإمكانات المتاحة. من جانبه، عبّر قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي عن امتنانه لاهتمام هادي لمختلف القطاعات العسكرية، ومنها القوات البحرية التي يتم العمل فيها على إعادة بنائها بعد أن طالها عبث وتخريب الميليشيا الانقلابية.