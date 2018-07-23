سفير فلسطيني: السعودية ومصر تعطلان «صفقة القرن»

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

كشف سفير فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، عن أن صفقة القرن التي أثيرت في الآونة الأخيرة، لم يبلغ بها أحد رسمياً، سواء الجانب الفلسطيني أو الدول العربية، ولكن ظهرت ملامحها في قرارات عدة للإدارتين الأميركية والإسرائيلية أخيراً، مؤكداً في مقابلة مع «العربية.نت»، أن السعودية ومصر وراء تعطيلها، فضلاً عن الدور الأردني والعربي عموماً، حيث دعمت السعودية ومصر بشكل خاص الموقف الفلسطيني في كل المحافل الدولية، ونجحت جهودهما في تأكيد وتوصيل الرفض العربي للصفقة لكل العالم.