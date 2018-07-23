إسرائيل تعرض فتح «كرم أبو سالم» مقابل التهدئة

المصدر: Ⅶالأراضي المحتلة - وكالات

في محاولة ابتزاز إسرائيلية جديدة بغرض وقف مسيرات حق العودة التي انتظمت منذ فترة، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ستعيد فتح المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة، وستوسع رقعة الصيد المخصصة للفلسطينيين قبالة ساحل القطاع المحاصر إذا صمد الهدوء عبر الحدود. وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر كرم أبو سالم وقلصت المساحة المخصصة للصيد في التاسع من يوليو، رداً على إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية وبالونات هيليوم حارقة عبر الحدود في إطار احتجاجات على الحدود مستمرة منذ أسابيع. وكرم أبو سالم هو معبر الصادرات والواردات الرئيسي للقطاع الذي يقطنه مليونا نسمة. وأصيب فلسطينيان أمس، بقصف لطائرة مسيرة على غزة.