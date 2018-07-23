محللان فلسطينيان يحمّلان «الحمدين» مسؤولية التصعيد في غزة

المصدر: Ⅶ غزة - وكالات

حمَّل محللان فلسطينيان قطر وإيران مسؤولية الأوضاع الراهنة في قطاع غزة عبر الأموال التي يتم إرسالها إلى حماس وأذرعها العسكرية في القطاع.

وقال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني من غزة د. جميل عادي، إنه "لا شك في أن عنصر المال والدعم اللوجستي لأي جهة سيكون له تأثير كبير"، مشيرا إلى أن "وضع حماس المتردي يجذب انتباه أي طرف، وحماس لا ترفض نهائيا".وأكد أن "قطر وإيران أعلنتا أن تدخلهما هو إنساني لمناصرة الضعيف، ولكن الواقع غير ذلك، وهناك مصالح ومطامع؛ حيث إن قطاع غزة مسرح وملعب إن صح التعبير لبسط نفوذهم وتعكير المزاج الدولي وتمرير بعض الصفقات المشبوهة".

من جانبه، استنكر الباحث والأكاديمي د. ماجد الأسي، الدور القطري والإيراني في غزة لأنه يريد الضرر بالقضية الفلسطينية وليس نافعا.

وقال بحسب موقع العين الإخبارية إن "قطر وإيران لهما دور في غزة وهذا أمر لا يسر؛ فالكل يعلم حجم المال الذي تنفقه قطر في غزة.. وبالتأكيد من يدفع لابد أن يكون له من خلف المال مآرب أخرى أهمها تنفيذ سياساته على الأرض".

وأكد أن هذه المآرب تهدف في المقام الأول إلى خدمة إسرائيل وأعوانها، مشددا على ضرورة التدخل وبسرعة قبل أن يصبح الأمر أشد صعوبة.