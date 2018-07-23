الميليشيا تقتحم المنازل في الحُديدة وتصادر المساعدات

المصدر: Ⅶالحديدة - وكالات

أفادت مصادر محلية في جبهة الساحل الغربي بأن ميليشيا الحوثي اقتحمت منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة واستولت على مساعدات إغاثية قدمها تحالف دعم الشرعية للسكان في مناطق التماس. وقامت قوات التحالف بإنزال جوي لمواد إغاثة غذائية ودوائية للسكان في مناطق الاشتباك بقرى قضبة ودخان وكدف مراد وبيوت الحرابية في مديرية الدريهمي، إلا أن الانقلابيين اقتحموا منازل المواطنين وصادروا المساعدات الإغاثية منهم.

وسبق لميليشيا الحوثي ممارسة النهب على نطاق واسع في كافة المناطق التي تحتلها. ففي الشهر الماضي، قامت بسرقة معدات وآليات ثقيلة تعود للشركة الصينية للمقاولات في ميناء الحديدة ونهبت العشرات من المعدات الثقيلة والشاحنات ومعدات الحفر. وكشفت مصادر في الميناء أن ميليشيا الحوثي نهبت العشرات من حاويات البضائع التجارية من داخل الميناء، من بينها سيارات مستوردة. ووزع المتمردون تلك السيارات على أنصارهم في المجالس المحلية والمديريات بهدف تحفيزهم على الحشد لجبهات القتال.