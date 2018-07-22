عمان تحتفل بيوم النهضة المباركة

المصدر: البيان الالكتروني

تحتفل سلطنة عمان يوم الثالث والعشرين من يوليو بيوم النهضة المباركة الذي يمثل منعطفاً تاريخياً في حياة الشعب العماني.

فهو يوم أشرقت فيه شمس النهضة العمانية الحديثة، الذي كان فيه الشعب العماني على موعد مع باني نهضته الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وأولى السلطان قابوس وضع لبنات البناء والتنمية على كل شبر من أرض عمان عناية دائمة بتوفير فرص المشاركة الايجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين.

وطوال السنوات الماضية شكلت الثقة العميقة في قدرات المواطن العماني للاضطلاع بدوره في بناء حاضره وصياغة مستقبله ملمحا قويا ومميزا .

وكانت جهود أبناء عمان بارزة وواضحة في كل ميادين العمل والبناء حيث اقترن الأمل بالعمل الجاد مواجهين كل التحديات وكان التقدير لتلك الجهود دافعا لمزيد من العطــاء .

وتم خلال السنوات الماضية استغلال عائدات الثروة النفطية في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع إنشاء البنية الأساسية ، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق ، والموانئ ، والمطارات،والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي، كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى وذلك عبر خطوات متتابعة ومتواصلة أيضا.

وتمكنت عمان خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة متنامية ومتطورة مع كافة الدول والشعوب في العالم ومدت جسور الأخوة والصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع تلك الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل واحترام علاقات حسن الجوار .