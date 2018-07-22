عودة 13 من الجرحى اليمنيين إلى عدن

المصدر: ■ عدن - وام

عاد إلى عدن 13 جريحاً يمنياً بعد رحلة علاج في مستشفيات الهند تكللت بالنجاح على نفقة دولة الإمارات، وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وثمّن الجرحى العائدون ومرافقوهم الوقفة الإنسانية لدولة الإمارات إلى جانبهم، وما قدمته من دعم سخي ومساندة في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي تعكس توجيهاته الكريمة اهتمام الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بالشعب اليمني.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود التي تبذلها لتحسين أوضاع اليمنيين والتخفيف من معاناتهم .. ووصفوا تلقيهم العلاج على نفقة الدولة باللفتة الإنسانية الكريمة للإمارات وقيادتها الرشيدة، داعين المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

كان في استقبال الجرحى العائدين في مطار عدن نائب رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، المهندس طيب الشامسي، ووكيلة وزارة الصحة اليمنية، الدكتورة إشراق السباعي، وعدد من العاملين.

تأتي عودة هذه المجموعة من الجرحى اليمنيين إلى بلادهم بعد رحلة علاج ناجحة في الوقت الذي لا يزال يتلقى عدد منهم الرعاية المكثفة لتحسين أوضاعهم الصحية. وكان 74 جريحاً قد غادروا مطار عدن مطلع الشهر الجاري لتلقي العلاج في الهند، وهذه تعد الدفعة السادسة.

وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعم الأشقاء لتجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به، ويتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء اليمنيين لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

وتعكس المساعدات السخية لدولة الإمارات حرص القيادة الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته من جراء السياسة التدميرية للميليشيات الحوثية الإيرانية، والعمل على توفير المقومات الأساسية كافة، لإعادة دورة الحياة الطبيعية.