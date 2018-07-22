البحرين: حسابات قطرية وهمية للإضرار بالعلاقات مع السعودية

المصدر: Ⅶ المنامة - وكالات

كشفت مملكة البحرين عن محاولات قطرية للإساءة إلى علاقتها بالمملكة العربية السعودية عبر حسابات وهمية تعمل على استهداف ممنهج للإضرار بمصالح المملكة والتأثير في الرأي العام، ودعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أصدرته، أمس، المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروّج من ادعاءات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الاستهداف يتم من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما أنه بحسب البيان يهدف للتأثير في اقتصاد مملكة البحرين من خلال نشر معلومات خاطئة عبر عدد من الحسابات الوهمية، التي تتم إدارتها من داخل دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.

بلبلة

وأوضحت وزارة الداخلية أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي، والتأثير في مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا، منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، وتُشكل هذه التهديدات بحسب بيان الداخلية البحرينية بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار، حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.

إجراءات

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، بعد رصدها، من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

وأضافت، «وإذ نؤكد على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير، فإننا ندعو إلى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي».

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروّج من ادعاءات، مشيرة إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي. وأهابت بالجميع لتحمل مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية.

قرار

وفي سياق ذي صلة أعلنت وزارة شؤون الإعلام في البحرين استمرارها في تطبيق قرار إيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات «بي إن سبورتس» التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

وأشارت الوزارة إلى أنها كثفت في الآونة الأخيرة حملاتها التفتيشية على المحال التجارية التي تقوم ببيع أجهزة الاستقبال للتعامل معها وفقًا للأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، سواء أجهزة الاستقبال التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، أو أجهزة الاستقبال المشفرة التي تبث بشكل غير قانوني.

وجددت الوزارة التشديد على أن قنوات «بي إن سبورتس» التابعة لشبكة الجزيرة القطرية متورطة بشكل فاضح في قضايا مشبوهة مرتبطة بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، والترويج لخطاب الفتنة والكراهية والتطرف في المنطقة، وشن حملة تشويه سياسي ضد عدد من الدول العربية، وانحراف القنوات القطرية عن الرسالة الرياضية بهدف تشويه سمعة الدول العربية والإساءة لها.