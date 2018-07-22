«الهلال» توزع مساعدات في الشحر وقرى على خطوط التماس مع الميليشيا

المصدر: ■ لحج - وام

نجح فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الوصول بمساعداته الغذائية إلى أهالي مركز الضاحي بمديرية كرش اليمنية الواقع على خطوط التماس مع ميليشيا الحوثي التابعة لإيران المتمركزة على بعد 5 كيلومترات من قرى المركز على جبل الحمام. وفور وصول الفريق قام بتوزيع 1200 سلة غذائية على قرى «اللصب والنويشع وحبيل معجم ومعجبة» ومناطق «القُرية والشرجة ووزيق» بالإضافة إلى منطقة حوامرة التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.

وشكر أهالي كرش بمحافظة لحج الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة التي أعقبت مباشرة تحرير قرى الضاحي من ميليشيا الحوثي مسجلاً بذلك أول حضور لمنظمة إنسانية في هذه المناطق المنكوبة.. وناشدوا الهيئة التدخل لإغاثة قرى مركز الضاحي التي تضررت من الحرب التي تشنها الميليشيات التابعة لإيران ضدهم منذ أكثر من 3 سنوات لاسيما في الجانب الخدمي كالمياه والصحة وإعادة تأهيل وترميم المدارس.

وثمن الأهالي دور دولة الإمارات الفاعل والمؤثر في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ونشاطها المتميز في الدعم الإغاثي والإنساني الذي شمل بوتيرة عالية جميع المحافظات اليمنية المحررة.

وقد مثّل «عام زايد 2018» في اليمن أنموذجاً رائعاً للدعم السخي الذي شمل مختلف الأصعدة الإنسانية والخدمية والمشروعات الاقتصادية. جدير بالذكر أن مركز الضاحي يبعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة الراهدة التي لاتزال تشهد مواجهات بين الميليشيا والمقاومة.

مديرية الشحر

في السياق، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية على أهالي محافظة حضرموت في إطار جهود الإمارات الإنسانية في «عام زايد»، وذلك على مختلف الصُعد التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف معيشتهم.

وفي هذا الصدد، وزع فريق «الهلال» في حضرموت مساعدات غذائية على أبناء وأهالي مديرية الشحر ممن يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة. وأكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، حرص الهيئة على الإسهام في رفع المعاناة عن المحتاجين خاصة الأسر الفقيرة والأشد فقراً. وقال، إن هذه المعونات تأتي ضمن سلسلة حملات إغاثية تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستهدف أبناء محافظة حضرموت تلبية لنداءاتهم ومدا ليد العون لهم.

وثمن وجهاء مديرية الشحر وشخصياتها الاجتماعية ما تقدمه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً من دعم متواصل للشعب اليمني وجهودها الإنسانية والإغاثية للتخفيف عن المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.

من جانبهم، عبر أهالي المديرية عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها الموجود على الأرض الذي يبذل جهودا كبيرة في مجال تقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة في مختلف مناطق محافظة حضرموت، مثمنين في الوقت نفسه وقفة دولة الإمارات ودعمها المتواصل للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة.