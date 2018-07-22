قرقاش: منع قطر مواطنيها من الحج استمرار للتخبّط

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،، إنه من الصعب استيعاب توجه قطر بمنع مواطنيها من الحج أياً كانت الأسباب، مشيراً إلى أن سلوك الدوحة يمثل استمراراً لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أن «السلوك القطري يمثل استمراراً لعدم الثقة في المواطن وتأكيداً على أن ما يريده القطري بعيد تماماً عن تأزيم الأزمة الذي تمارسه قيادته».

وأضاف «يبقى من الصعب استيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة، وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد أن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة الذي تمارسه قيادته».

وتابع في تغريدة أخرى «لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قراراً شخصياً للمواطن القطري؟ لماذا يتم تسييس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سبباً لذلك إلا عدم ثقة في المواطن والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّية، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر».

وكان معاليه وصف في تغريدة سابقة له منع قطر لشعبها من أداء فريضة الحج بالمروع، وقال في التغريدة التي نشرها باللغة الإنجليزية: «إن منع قطر لشعبها من أداء فريضة الحج هو أمر مروع، من الواضح أن هناك حصاراً لمنع القطريين من الحج».

إلى ذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أول من أمس تخصيص رابط جديد «لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج»، بعد أن حجبت السلطات القطرية الرابط السابق. وأشارت الوزارة إلى أن الرابط الجديد هو (https:/‏/‏qh1.haj.gov.sa)، بعد أن تم حجب الرابط السابق (https:/‏/‏qh.haj.gov.sa)، الذي كان قد تم تخصيصه أيضاً لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة.

وأضافت الوزارة أن تلك الخطوة «تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة».